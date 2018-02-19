Світоліна опустилася в рейтингу WTA на четверте місце

З третьої позиції її посунула іспанка Мугуруса.

Жіноча тенісна асоціація опублікувала оновлений рейтинг кращих тенісисток світу. Еліна Світоліна, яка посідала до цього третє місце у світі, втратила одну сходинку і опустилася на 4-ту позицію.

Про це повідомляє офіційний сайт WTA.

Лідирує в рейтингу, як і раніше, датчанка Каролін Возняцкі, за нею слідом йде Симона Халеп з Румунії, а на третє місце з четвертого піднялася іспанка Гарбіньє Мугуруса. У п'ятірку кращих також входить чешка Кароліна Плішкова.

Чемпіонка престижного турніру серії WTA Premier 5 в Досі - Петра Квітова з Чехії - вперше з літа 2016 року повернулася в світову десятку. Нагадаємо, саме Квітовій Світоліна поступилася минулого тижня в матчі за вихід до чвертьфіналу в Досі.

Рейтинг WTA

1 (1) Каролін Возняцкі (Данія) 8010 - очок

2 (2) Симона Халеп (Румунія) 7965

3 (4) Гарбіньє Мугуруса (Іспанія) 6175

4 (3) Еліна Світоліна (Україна) 5910

5 (5) Кароліна Плішкова (Чехія) 5080

6 (6) Олена Остапенко (Латвія) 5000

7 (7) Каролін Гарсія (Франція) 4625

8 (8) Вінус Вільямс (США) 4277

9 (9) Анжелік Кербер (Німеччина) 3220

10 (21) Петра Квітова (Чехія) 3086

42 (40) Леся Цуренко (Україна) 1260

62 (65) Катерина Козлова (Україна) 922

78 (80) Катерина Бондаренко (Україна) 835

187 (184) Марта Костюк (Україна)308