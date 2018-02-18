Українські каратисти здобули три медалі на турнірі Прем`єр-ліги в Дубаї

Відзначилися Галина Мельник, Станіслав Горуна та Валерій Чоботар.

16-18 січня в Дубаї пройшов другий турнір серії Karate 1 Premier League, яку проводить Всесвітня федерація карате (WKF), де збірна України виступила успішно, здобувши одну срібну та дві бронзові нагороди, повідомили УНІАН в прес-службі Української федерації карате.

Відзначилися Галина Мельник, Станіслав Горуна та Валерій Чоботар.

В турнірах Прем'єр-ліги можуть брати участь спортсмени, які входять до топ-100 рейтингу WKF. Участь в них важлива для здобуття рейтингових очок, що має велике значення для потрапляння на Олімпіаду 2020 в Токіо.

Українські каратисти змагалися в Дубаї в категорії куміте (сутички), за виключенням Анни Крещенко, єдиної представниці України в категорії ката (комплекс вправ).

Галина Мельник зі Львова здобула свого найбільшого успіху на дорослому татамі. Нагадаємо, що в її активі є бронза молодіжного чемпіонату Європи 2015 р. та бронза на етапі минулорічної Серії А. В Дубаї 30-й номер світового рейтингу в вазі -68 кг, почала з перемог над суперницями зі Швеції (1:0) та Ірану (0:0). Далі Галина здолала сильну італійку, 6-у в світі, Сільвію Семераро (3:0) та росіянку Ксенію Малюту (1:0). У півфіналі українка за рахунку 0:0 суддівським рішенням (хантей) перемогла іспанку Крістіну Віскаїно Гонсалес, 8-й номер світового рейтингу. Розмочити суху серію Галини Мельник вдалося лише в фіналі досвідченій Алізе Ожьє з Франції, 5-му номеру рейтингу WKF, чемпіонці світу 2014 р. Француженка перемогла 5:0. Але друге місце є надзвичайний успіх Галини та добрий заділ на перспективу.

Виблиснули стабільністю переможці етапу Серії А в Гвадалахарі тижневої давнини – Стас Горуна і Валерій Чоботар. В Дубаї хлопці вибороли бронзові нагороди.

Стас Горуна, другий номер світового рейтингу в вазі -75 кг, в першому бою переміг хорвата Енеса Гарібовича (3:2), але потім програв угорцю Габору Харшпатакі (1:3). Завядки проходу Габора до фіналу Стас отримав можливість позмагатися за бронзу у втішальних боях. Львів’янин скористався з цієї нагоди оптимальним чином, здолавши англійця Джо Келовея (2:1), турка Серкана Ягчи (2:0), а в бронзовому фіналі – француза Логана Дакосту (2:0).

Валерій Чоботар з Чернівців, шостий номер світового рейтингу в вазі -84 кг, переміг суперників з Казахстану (5:1), Єгипту (8:0) та Ірану (4:2). У півфіналі Валерій поступився іранцеві Алі Фадакару – 2:7, а в бронзовій сутичці завдав поразки хорватові Івану Квешичу – 2:0.

Радість успіху зі спортсменами розділили їх тренери – Антон Нікулін (Мельник та Горуна) і Олександр Пікулін (Чоботар).

За крок від медалі зупинилася Аніта Серьогіна (-61 кг). Наша найтитулованіша каратиста одержала три перемоги – над суперницями з Гонконгу (3:0), Ірану (3:0) та Франції (4:1). У полу фіналі Аніта поступилася з Йовані Прекович з Сербії (1:2), а в бою за бронзу мінімально програла іспанці Крістіні Феррер Гарсія – 0:1. Підсумок – високе п’яте місце.

Як повідомляв УНІАН, з першого етапу Прем'єр-ліги в Парижі українці привезли дві бронзові медалі (Стас Горуна та Анжеліка Терлюга).

Третій етап Прем'єр-ліги пройде в Роттердамі 16-18 березня.

А найближчим великим стартом наших каратистів стане другий етап Серії А в Зальцбурзі 2-4 березня. Нагадаємо, що на першому етапі в Гвадалахарі (Іспанія) українці здобули 2 золоті (Стас Горуна, Валерій Чоботар) та 2 бронзові (Аніта Серьогіна, Анастасія Степашко) нагороди.