Світоліна не пробилася у чвертьфінал престижного турніру в Досі, поступившись Квітовій

У двох сетах Еліна поступилася чешці Петрі Квітовій.

Третя ракетка світу українка Еліна Світоліна не зуміла подолати третє коло на престижному тенісному турнірі серії WTA Premier 5 з призовим фондом $2,666,000.

За вихід до чвертьфіналу українка змагалася з титулованою чешкою Петрою Квітовою, яка посіяна на змаганнях під 16-м номером. Квітова - незручний суперник для Світоліної виходячи з досвіду попередніх очних зустрічей дівчат. З семи матчів, які спортсменки провели між собою до цього, українка виграла лише один.

На цей раз у впертій боротьбі перемога також дісталася колишній другій ракетці світу Квітовій. Поєдинок завершився в двох партіях з рахунком 6:4, 7:5.

Згідно зі статистикою, кількість ейсів - 5-4 на користь Квітової, кількість подвійних помилок - 3-3. Чешка зробила більше невимушених помилок (23 проти 12). Тим не менш, Квітова реалізувала 3 брейк-пойнти з 5-ти, тоді як Світоліна - 1 з 3-х.

Варто додати, що вихід у третє коло - найкраще досягнення для Світоліної в Досі за кар'єру.