Канадський ковзаняр Блемен виграв на дистанції 10 000 метрів, голландець Крамер сенсаційно залишився без нагороди

15:24, 15 лютого 2018
Олімпіада
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Натуралізований канадець Блемен позбавив Нідерланди 6-й золотої медалі Ігор у ковзанярському спорті / Reuters

В Пхенчхані завершилися чоловічі змагання з ковзанярського спорту на дистанції 10 000 метрів, де олімпійським чемпіоном став Тед-Ян Блюмен з Канади, повідомляє офіційний сайт змагань.

У своєму забігу екс-голландець, а нині представник країни Кленового листа, подолав дистанцію за 12 хвилин 39.77 секунди.

Голландець Йорріт Бергсма відстав від переможця на 2.21 секунди. а італієць Нікола Тумалеро - на 14.55.

Сенсаційно невдало виступив легендарний голландець Свен Крамер, який посів лише 6-е місце.

Представників України в цьому виді програми не було.

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Теги: #Пхенчхан#ковзанярський спорт Пхенчхан Канада