Канадський ковзаняр Блемен виграв на дистанції 10 000 метрів, голландець Крамер сенсаційно залишився без нагороди
15:24, 15 лютого 2018Олімпіада
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Голландці вперше залишилися без золота в турнірі ковзанярів.
Натуралізований канадець Блемен позбавив Нідерланди 6-ї золотої медалі Ігор у ковзанярському спорті / Reuters
В Пхенчхані завершилися чоловічі змагання з ковзанярського спорту на дистанції 10 000 метрів, де олімпійським чемпіоном став Тед-Ян Блюмен з Канади, повідомляє офіційний сайт змагань.
У своєму забігу екс-голландець, а нині представник країни Кленового листа, подолав дистанцію за 12 хвилин 39.77 секунди.
Голландець Йорріт Бергсма відстав від переможця на 2.21 секунди. а італієць Нікола Тумалеро - на 14.55.
Сенсаційно невдало виступив легендарний голландець Свен Крамер, який посів лише 6-е місце.
Представників України в цьому виді програми не було.
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