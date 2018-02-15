Канадський ковзаняр Блемен виграв на дистанції 10 000 метрів, голландець Крамер сенсаційно залишився без нагороди

Голландці вперше залишилися без золота в турнірі ковзанярів.

В Пхенчхані завершилися чоловічі змагання з ковзанярського спорту на дистанції 10 000 метрів, де олімпійським чемпіоном став Тед-Ян Блюмен з Канади, повідомляє офіційний сайт змагань.

У своєму забігу екс-голландець, а нині представник країни Кленового листа, подолав дистанцію за 12 хвилин 39.77 секунди.

Голландець Йорріт Бергсма відстав від переможця на 2.21 секунди. а італієць Нікола Тумалеро - на 14.55.

Сенсаційно невдало виступив легендарний голландець Свен Крамер, який посів лише 6-е місце.

Представників України в цьому виді програми не було.