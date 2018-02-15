Біатлоністка Валентина Семеренко: фізично відчувала себе набагато гірше, ніж під час спринтерської гонки

"Мені дуже неприємно та прикро", - додала олімпійська чемпіонка Сочі-2014.

На ХХІІІ зимових Олімпійських іграх завершилася індивідуальна гонка з біатлону серед жінок, де Валентина Семеренко посіла 25-те місце.

Результати інших українок наступні: Юлія Джима фінішувала 20-ю, Віта Семеренко - 65-ю, Анастасія Меркушина – 70-ю.

«Гонка не склалася. Мені дуже неприємно та прикро. На четвертому рубежі промахнулася – постріл робочий, просто не впоралася. Фізично відчувала себе набагато гірше, ніж у спринтерській гонці», - сказала прес-службі НОК України Валентина Семеренко.

Спортсменка відзначила, що під час фінального пострілу в неї збилося дихання: «мушка ніяк не йшла на мішень, тому й не впоралася з ним».

«Це Олімпійські ігри. Кожен спортсмен мріє про перемогу, але не кожен може впоратися з емоціями під час змагальної боротьби», - додала біатлоністка.