Збірна Фінляндії на Олімпійських іграх вразила всіх методами подолання стресу (відео)
11:32, 15 лютого 2018Олімпіада
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Майже всі члени фінської делегації зайнялися в'язанням.
Фінські спортсмени в'яжуть у перерві між змаганнями / Reuters
На Олімпійських іграх в Південній Кореї збірна Фінляндії вразила глядачів і журналістів тим, як спортсмени справляються з шаленим напруженням.
Атлети та тренери в'яжуть. За нитки взялися майже половина команди, а на Олімпіаду фіни привезли більше сотні спортсменів. Причому, цієї традиції вже не один рік.
Збірна Фінляндії на Олімпійських іграх вразила всіх методами подолання стресу
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