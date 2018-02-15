Збірна Фінляндії на Олімпійських іграх вразила всіх методами подолання стресу (відео)

Майже всі члени фінської делегації зайнялися в'язанням.

На Олімпійських іграх в Південній Кореї збірна Фінляндії вразила глядачів і журналістів тим, як спортсмени справляються з шаленим напруженням.

Атлети та тренери в'яжуть. За нитки взялися майже половина команди, а на Олімпіаду фіни привезли більше сотні спортсменів. Причому, цієї традиції вже не один рік.