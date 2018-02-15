На Олімпійських іграх матч між японською та об'єднаною корейською командами викликав справжній фурор

Перша в історії об'єднаної команди шайба, закинута у ворота суперниць, буде представлена в хокейному музеї слави в Торонто.

Хокейна шайба, якою корейська жіноча об'єднана команда забила свій перший гол, стане музейним експонатом. Цю шайбу відвезуть в Зал слави хокею в Торонто. На Олімпійських іграх матч між японською та об'єднаною корейською командами викликав справжній фурор. І хоча японці перемогли, весь стадіон буквально вибухнув, коли корейці відправили шайбу у ворота суперниць.

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