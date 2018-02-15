На Олімпійських іграх матч між японською та об'єднаною корейською командами викликав справжній фурор
11:20, 15 лютого 2018Олімпіада
1695
Перша в історії об'єднаної команди шайба, закинута у ворота суперниць, буде представлена в хокейному музеї слави в Торонто.
В олімпійському Пхенчхані твориться спортивна історія об'єднаної Кореї / Reuters
Хокейна шайба, якою корейська жіноча об'єднана команда забила свій перший гол, стане музейним експонатом.
Цю шайбу відвезуть в Зал слави хокею в Торонто.
На Олімпійських іграх матч між японською та об'єднаною корейською командами викликав справжній фурор. І хоча японці перемогли, весь стадіон буквально вибухнув, коли корейці відправили шайбу у ворота суперниць.
На Олімпійських іграх матч між японською та об'єднаної корейської командами викликав справжній фурор
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Новина в сюжеті: Зимова Олімпіада 2018