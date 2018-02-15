Тренер гірськолижниці Книш: у першій спробі вона зробила помилку у середній частині траси

Виступ нашої спортсменки прокоментувала тренер з гірськолижного спорту Юлія Шепіленко.

У змаганнях серед жінок у гігантському слаломі нашу країну представила Ольга Книш. На другому колі українка зійшла с дистанції й не фінішувала, але попереду у Олі ще два виступи – у слаломі (16 лютого) та слаломі-супергіганті (17 лютого).

Виступ нашої спортсменки прес-службі Національного олімпійського комітету України прокоментувала тренер з гірськолижного спорту, наставниця Ольги Книш Юлія Шепіленко.

«Гігантський слалом – її улюблена дисципліна. На жаль, у Олі не все сьогодні вийшло. У першій спробі вона зробила помилку у середній частині траси, хоча спочатку йшла дуже добре. Вона показала гарний час. Якщо порівнювати з дівчатами-суперниця її рівня, то результат Олі був один з найкращих», - каже Юлія.

Вона відзначила, що на другу спробу дівчина налаштовувалася на активну роботу, але сильно радикально пройшла по траєкторії й зійшла з траси.

«Будемо відновлюватися й працювати далі. Попереду ще два старти. Дуже добре, що нарешті погода покращилася, тож, продовжуємо роботу», - додала Юлія.

Відзначимо, також сьогодні відбулися змагання серед чоловіків на швидкісному спуску, де наш гірськолижник Іван Ковбаснюк показав 49-й результат.