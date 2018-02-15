Скелетоніст Гераскевич: в Україні немає стартової естакади, і тому у нас зі стартом є проблеми

Наш спортсмен прокментував підсумки першого дня олімпійських змагань.

У змаганнях скелетоністів на XXIII зимових Олімпійських іграх в Пхьончхані завершився перший день, де дебютант Ігор українець Владислав Гераскевич посів високе 15-те місце, повідомляє НОК України.

Спортсмени зробили по 2 спуски кожен. Завтра, на них очікує 3-й і після суми усіх цих спроб і сформується 20-ка найкращих, яка і потрапить до фінального, 4-го заїзду.

Ось як сам спортсмен оцінює свій перший змагальних день у Пхьончхані. «У першому заїзді стартовий час був 4,98 - це мій особистий рекорд. На жаль, в Україні у нас немає стартової естакади, і тому у нас зі стартом є деякі проблеми, ми в цьому відстаємо. У заїзді були деякі помилки, але ми намагаємося їх виправляти. Сподіваюся, завтра буде краще. На першому заїзді трохи «помотало», там після 9-го віражу складна ділянка, де багато помиляються. Там досить важко потрапити в правильну лінію. Другий заїзд - старт 4.99, тобто дуже поруч. Я намагався їхати на результат, намагався тримати позицію, тому що позиція у нас дуже важлива, це аеродинаміка. 14-е місце після першого заїзду, це суперздорово».

Він також додав, що у скелетоні ніколи не можна розслаблятися, це такий вид, коли один дотик борту може коштувати багато.