Норвежка Хага виграла лижну гонку на 10 км на Олімпіаді

Українки фінішували далеко позаду трійки призерів.

В Пхенчхані завершилася жіноча лижна гонка на 10 км коньковим ходом з роздільним стартом, де перемогу здобула Рагніль Хага з Норвегії, повідомляє офіційний сайт змагань.

Норвежка подолала дистанцію за 25 хвилин 00,5 секунди.

З другим часом дистанцію подолала Шарлотта Калла зі Швеції - 20,5 секунди відставання. А третє місце поділили Маріт Бйорген з Норвегії і Кірста Пармакоскі з Фінляндії - з 31,9 секунди відставання.

Українка Марина Анцибор фінішувала на 46-му місці - 3 хвилини 18.2 секунди відставання від чемпіонки, а Тетяна Антипенко - 52-ю - 3:37.7.