Український скелетонист Гераскевич зайняв 15-е місце за підсумками першого дня

Після першої з двох спроб українець займав 14-е місце.

В Пхенчхані завершилися змагання першого дня чоловічого турніру зі скелетону, за підсумками якого українець Владислав Гераскевич зайняв 15-е місце, повідомляє офіційний сайт змагань.

Наш спортсмен подолав обидві спроби з загальним часом 1 хвилина 42.42 секунди і на 2.07 секунди відстає від проміжного лідера змагань.

Лідером після 2-х з 4-х спроб є Сунгбін Юн з Південної Кореї - 1 хвилина 40.35 секунди. На 0,74 секунди від нього відстає Микита Трегубов з Росії, а на 0,88 - Мартін Дукурс з Латвії.

У п'ятницю відбудуться 3-ї та 4-ї заїзди, за підсумками яких визначаться чемпіон і призери Ігор-2018 в скелетоні.