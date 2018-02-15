Американська гірськолижниця Шиффрин виграла змагання в гігантському слаломі

Українка Книш не змогла фінішувати в другій спробі.

В Пхенчхані завершилися змагання в гігантському слаломі серед жінок-гірськолижниць, де найсильнішою була американка Мікаела Шиффрин, повідомляє офіційний сайт змагань.

Спортсменка подолала першу спробу з 2-м результатом 1:10.82, у другій спробі була 4-ю - 1:09.20, але в сумі показала кращий результат - 2 хвилини 20.02 секунди.

Друге місце на рахунку норвежки Рагнінг Мовінкель - 0.39 секунди відставання від поедительницы, а третє - у Федерики Бригноне з Італії, 0.46 відставання.

Українка Ольга Книш фінішувала 53-ю у першій спробі - 1 хвилина 20.51 секунди і відставання від лідера майже в 10 секунд - 9.89, а в другій дістатися до фінішу не зуміла.