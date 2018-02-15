Француз Вольтьє став чемпіоном Олімпіади в сноуборд-кросі

08:20, 15 лютого 2018
Олімпіада
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Вольтье завоював третє золото для збірної Франції на Гра в Пхенчхані / Reuters

В Пхенчхані завершився фінальний заїзд олімпійських змагань в борд-кросі в сноуборді серед чоловіків, де перемогу здобув П'єр Вольтьє з Франції, повідомляє офіційний сайт змагань.

Француз випередив на фініші Джарріда Хьюза з Австралії й Рехіно Ернандеса з Іспанії.

Таким чином, Вольтьє приніс Франції третю золоту медаль Ігор-2018 в Пхенчхані.

Представники України в цьому виді програми участі не брали.

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Теги: #Пхенчхан#Оліміпада 2018#сноуборд крос Франція Олімпіада