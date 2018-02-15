Француз Вольтьє став чемпіоном Олімпіади в сноуборд-кросі

В Пхенчхані розіграний черговий комплект нагород Ігор.

В Пхенчхані завершився фінальний заїзд олімпійських змагань в борд-кросі в сноуборді серед чоловіків, де перемогу здобув П'єр Вольтьє з Франції, повідомляє офіційний сайт змагань.

Француз випередив на фініші Джарріда Хьюза з Австралії й Рехіно Ернандеса з Іспанії.

Таким чином, Вольтьє приніс Франції третю золоту медаль Ігор-2018 в Пхенчхані.

Представники України в цьому виді програми участі не брали.