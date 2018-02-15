Норвежці завоювали золото і срібло в гірськолижному швидкісному спуску
07:11, 15 лютого 2018Олімпіада
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Українець Ковбаснюк зайняв 49-е місце.
Норвежець Свіндаль став кращим у швидкісному спуску / Reuters
В Пхенчхані завершився розіграш комплекту медалей в гірськолижному спорті, де в швидкісному спуску 1-2 місця зайняли представники Норвегії Аксель Лунд Свіндаль і Хьетіль Янсруд, повідомляє офіційний сайт змагань.
Свіндаль подолав дистанцію за 1 хвилину 40.25 секунди.
Його парнер з національної команди відстав лише на 0,12 секунди. У свою чергу, посівший 3-е місце швейцарець Беат Фойц поступився переможцю 0,18 секунди.
Українець Іван Ковбаснюк здолав дистанцію за 1 хвилину 48.57 секунди, відстав від переможця на 8.32 секунди і зайняв 49-е місце.
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