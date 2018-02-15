Міністр спорту похизувався мільйонами, витраченими на олімпійців, але спортсмен розповів, як робив собі сани у гаражі

Міністр спорту опублікував перелік обладнання, інвентарю, екіпіровки, яке було закуплено для наших спортсменів-зимників у 2017 році в рамках підготовки до Олімпіади в Пхьончхані.

На днях міністр спорту Ігор Жданов розповів про те, скільки грошей було витрачено державою на олімпійських спортсменів.

Відповідний доппис з'явився у нього на сторінці в Facebook у відповідь на критику, що лунає на адресу міністерства.

Зокрема, міністр опублікував перелік обладнання, інвентарю, екіпіровки, яке було закуплено для наших спортсменів-зимників лише у 2017 році в рамках підготовки до Олімпіади в Пхьончхані. "В цілому, з урахуванням всіх закупівель - це близько 20 млн. грн", - зазначив міністр.

Читайте такожСаночник Дукач: боротьба на Іграх ще незакінчена

Окремо Жданов вирішив зупинитися на санному спорті. "Дуже дивно чути неправдиві заяви в ефірах українських телеканалів про те, що держава й Міністерство спорту, нібито, нічим не допомагає санному спорту, а спортсменам начебто доводиться збирати свої сани з металобрухту в гаражах. Це не відповідає дійсності", - наголошує міністр.

І написав перелік приладдя, яке було закуплено для спортсменів-саночників. Загалом, на суму майже 700 тисяч гривень.

Але разом із тим, український саночник Андрій Мандзій показав, як власноруч майстрував свої сани для змагань на Олімпіаді-2018, пише Сегодня.

"Це не міф, сани роблю вдома в гаражі, як видно на фото, на них і стартував на Олімпійських іграх. Від Федерації отримав полози – 1200 євро, кронштейни – 290 євро, 2 пари гумок по 30 євро – 60 євро", – розповів Мандзій.

Також спортсмен додав, що минулорічні сані він збирав повністю за свій рахуноу. "Є ще 20 гб відео процесу створення саней, якщо мало фото", – додав Мандзій.

Після цього міністр спорту Жданов зазначив, що "побачив скарги, що окремим спортсменам-саночникам не дійшов на руки від федерації закуплений міністерством інвентар".

"Будемо розбиратися і притягати винних до відповідальності. Це неприпустимо", – запевнив міністр.

Нагадаємо, раніше міністр спорту Ігор Жланов виправдав відсутність результатів у українських олімпійців на зимових іграх тим, що Україна - "не зимова країна". За його словами, олімпійська збірна України ніколи не демонструвала високих результатів на Зимових Іграх, і Олімпіада-2018 в Пхенчхані не стане винятком.