Заміна у біатлоністок: Віта Семеренко стартує в індивідуальній гонці Олімпіади замість Варвинець

15 лютого відбудуться чоловіча та жіноча індивідуальні гонки у Пхьончхані.

Тренерський штаб жіночої збірної України з біатлону вніс корективи до складу команди на індивідуальну гонку на Іграх у Пхьончхані.

15-кілометрову гонку з чотирма вогневими рубежами жінки повинні були пробігти ще в середу, але через шквальний вітер організатори Олімпіади ухвалили рішення перенести змагання на четвер.

Як повідомляє XSPORT, у зв'язку з додатковим днем відпочинку старший тренер жіночої збірної України Урош Велепець вирішив виставити на гонку лідера команди Віту Семеренко, яка не потрапила у вчорашній стартовий протокол. Семеренко в індивідуальній гонці замінить Ірину Варвинець. Також на старт вийдуть Юлія Джима, Валя Семеренко та Анастасія Меркушина.

У чоловіків в індивідуальній гонці не буде стартувати Дмитро Підручний, для якого особисті старти у Пхьончхані з високою часткою ймовірності завершені, оскільки лідер збірної України йде лише другим запасним у попередньому старт-листі мас-старту. 20 кілометрів з чотирма заходами на стрільбище пробіжать Артем Прима, Сергій Семенов, Володимир Семаков і Артем Тищенко.

Жіноча індивідуальна гонка стартує в 10:15 за київським часом, чоловіча – в 13:20.