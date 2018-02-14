Розклад дня: у четвер у Пхьончхані буде розіграно 9 комплектів нагород

21:53, 14 лютого 2018
Олімпіада
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У четвер стануть відомі імена нових олімпійських чемпіонів / pyeongchang2018.com

Пхьончхан-2018

Розклад дня. 15 лютого

03.30 Фігурне катання. Пари

04.30 Гірські лижі. Чоловіки. Швидкісний спуск

06.45 Гірські лижі. Жінки. Гігантський слалом

07.45 Сноуборд. Чоловіки. Крос

08.30 Лижні гонки. Жінки. 10 км (В)

10.15 Біатлон. Жінки. Індивідуальна гонка. 15 км

13.00 Ковзани. Чоловіки. 10 000 м

13.20 Біатлон. Чоловіки. Індивідуальна гонка. 20 км

14.30 Санний спорт. Естафета

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Теги: #Олімпіада-2018#Пхьончхан 2018#Олімпіада розклад дня