Розклад дня: у четвер у Пхьончхані буде розіграно 9 комплектів нагород
21:53, 14 лютого 2018Олімпіада
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У четвер на Олімпійських іграх очікується насичена програма фіналів.
У четвер стануть відомі імена нових олімпійських чемпіонів / pyeongchang2018.com
У четвер у Пхьончхані будуть розіграні 9 комплектів медалей Олімпійських ігор, повідомляє офіційний сайт змагань.
Пхьончхан-2018
Розклад дня. 15 лютого
03.30 Фігурне катання. Пари
04.30 Гірські лижі. Чоловіки. Швидкісний спуск
06.45 Гірські лижі. Жінки. Гігантський слалом
07.45 Сноуборд. Чоловіки. Крос
08.30 Лижні гонки. Жінки. 10 км (В)
10.15 Біатлон. Жінки. Індивідуальна гонка. 15 км
13.00 Ковзани. Чоловіки. 10 000 м
13.20 Біатлон. Чоловіки. Індивідуальна гонка. 20 км
14.30 Санний спорт. Естафета
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