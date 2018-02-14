Українські саночники Оболончик і Захарків після 20-го місця на Олімпіаді: налаштовуємося на естафету

Дует українських саночників прокоментував свій сьогоднішній виступ.

Передостанній комплект нагород розіграли представники санного спорту на XXIII зимових Олімпійських іграх у Пхьончхані.

Сьогодні у боротьбу вступили спортсмени у двомісних санях. Команда України тут представлена дуетом - Роман Захарків та Олександр Оболончик.

Під час першого заїзду наші хлопці припустилися ряду помилок, які вони намагалися виправити у другій спробі. Зовсім чисто пройти трасу їм, на жаль, не вдалося і у наступному спуску. У підсумку українці посіли 20-те місце.

Ось як прокоментували свій виступ Роман та Олександр: «Мабуть хвилювалися, хоча намагалися зробити все добре. Звісно засмучені таким стартом. Стараємось у голові відкладати лише хороші заїзди, сподіваємось, що завтра в естафеті все вийде, налаштовуємось на неї».

Також саночники подякували усім вболівальникам за підтримку у Пхьончхані і вдома, в Україні, повідомляє прес-служба НОК України.