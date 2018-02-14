Українець Пасічник про своє 30-те місце у двоєборстві на Олімпіаді: виконав поставлену мету

За словами українського спортсмена, мета, яку він поставив собі на цих змаганнях, - це потрапляння у топ-30.

Українець Віктор Пасічник на XXIII зимових Олімпійських іграх у Пхьончхані посів 30-те місце за підсумками двох видів програми у двоєборців.

Одразу після фінішу у лижній гонці переслідування, українець прокоментував свій результат прес-службі НОК України:

«Трамплін тут своєрідний, за своїм профілем відрізняється від тих, на яких виступаємо в Європі. Але пристосуватися можна. Звичайно, вітер - це найбільший конкурент, напрямок його постійно змінюється, доводиться перечікувати. Досвід Олімпійських ігор-2014, звичайно, дуже знадобився. Стрибок вийшов на непоганому рівні, але ще не знаю, як оцінить його мій тренер Микола Козлов».

За словами Віктора Пасічника, мета, яку він собі ставив на цей старт, – це потрапляння за результатами двоєборства у топ-30. «Я дуже задоволений, що так і вийшло. Тепер чекаю випробувань на великому трампліні», - поділився спортсмен.