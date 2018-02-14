Збірні Росії і США почали хокейний турнір на Іграх-2018 з сенсаційних поразок

16:42, 14 лютого 2018
Олімпіада
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Словенія - США - 3:2 / REUTERS

У Пхьончхані відбулися перші поєдинки чоловічого хокейного турніру Олімпійських ігор. У групі В пройшли два поєдинки і обидва завершилися несподіваними результатами.

Збірна Словенії обіграла у стартовій грі збірну США, програючи після другого періоду - 0:2. У третій 20-хвилинці словенська збірна зуміла закинути дві шайби, зрівнявши рахунок на передостанній хвилині основного часу зусиллями Яна Мурсака. А вже на першій хвилині овертайму сталася сенсаційна розв'язка - гол все того ж Мурсака приніс словенцям перемогу - 3:2.

Словаччина - Олімпійські атлети Росії - 3:2 / REUTERS

У паралельному поєдинку збірна Олімпійських атлетів Росії зустрічалася з командою Словаччини. Росіяни також вели - 2:0 - по ходу першого періоду, але ще в першій 20-хвилинці словаки відіграли дві шайби, а в третьому періоді, на 49-й хвилині зустрічі Петер Чересняк встановив рахунок 3:2, який словацька збірна зуміла зберегти до фінальної сирени.

Чоловічий хокейний турнір на Олімпіаді триватиме аж до останнього дня Ігор, 25 лютого.

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