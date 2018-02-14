Німці Вендль і Арльт завоювали золото Олімпіади в санях-двійках

Українці Оболончиков і Захарків посіли останнє 20-е місце.

В Пхенчхані завершився розіграш останнього комплекту нагород сьогоднішнього дня, де спортсмени збірної Німеччини Тобіас Вендль і Тобіас Арльт завоювали золото в санному спорті в турнірі двійок, повідомляє офіційний сайт Ігор.

Німці проїхали дистанцію з результатом 45.877.

2-е місце і срібло на рахунку Петера Пенца і Георга Фішлера з Австрії - 0.017 секунд відставання, 3-е місце і бронза - у Тоні Еггерта і Саші Бенекена також з Німеччини - 0.179 секунд відставання від чемпіона.

Українці Олександр Оболончик і Роман Захарків фінішували на останньому 20-му місці з результатом 47.401 секунди і більш ніж півтора секундами відставання - 1.524.