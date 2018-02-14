Ковзанярі з Нідерландів виграли п`яте поспіль золото Оліміпади

На дистанції 1000 метрів у жінок перемогла Йорін Тер Морс, яка встановила олімпійський рекорд.

В Пхенчхані завершилися змагання у жінок в ковзанярському спорті на дистанції 1000 метрів, де олімпійською чемпіонкою стала Йорін Тер Морс з Нідерландів, повідомляє офіційний сайт змагань.

Ця медаль стала п'ятою поспіль та п'ятою з п'яти для голландських ковзанярів на Олімпіаді в Пхенчхані.

Тер Морс у своєму забігу подолала дистанцію за 1 хвилину 13,56 секунди, встановивши таким чином олімпійський рекорд.

Срібло та бронза дісталися представницям Японії. Друге місце у Нао Кодаіри - 0,26 секунди відставання від лідера, третє - у Міхо Такагі - 0,42 сек.

Представників збірної України в цьому виді програми не було.