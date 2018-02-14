В Пхенчхані посилився ураган і почалася термінова евакуація людей

Швидкість вітру продовжує посилюватися, йде екстрена евакуація людей зі стадіонів та інших відкритих об'єктів.

У південнокорейському Пхенчхані, в олімпійському парку, почався страшний ураган. Швидкість вітру продовжує посилюватися, йде екстрена евакуація людей зі стадіонів та інших відкритих об'єктів.

Як інформує replyua.net в організаційному комітеті заявили, що вже є перші постраждалі, а ця Олімпіада стала найхолоднішою за останні двадцять років.

В Пхенчхані з першого дня Олімпіади було досить холодно і вітряно. У суботу температура впала до -23 градусів, через що були перенесені змагання гірськолижників. Саме вони найбільше постраждали від негоди.

Відзначається, що найскладніше доводиться самим спортсменам. У період очікування початку змагань вони рятуються від морозу всіма доступними способами – користуються спеціальними «зігріваючі» наклейками для особи, укутываются в термо-одяг, проте це їх мало рятує, адже в Пхенчхані вже який день спостерігається і поривчастий крижаний вітер, що пронизує наскрізь.

Як повідомляв УНІАН, раніше стало відомо, що жіночу індивідуальну гонку з біатлону скасували, і вона відбудеться тільки завтра. Також були перенесені деякі інші змагання, які проводять на відкритому повітрі.