Німець Френцель виграв олімпійське золото в лижному двоєборстві

Спортсмен посів 5-е місце в стрибках з трампліну і зміг виграти лижну гонку.

В Пхенчхані завершився розіграш комплекту нагород у лижному двоборстві, де перемогу здобув німецький спортсмен Ерік Френцель, повідомляє офіційний сайт змагань.

Френцель посів 5-е місце в стрибках з трампліну і йшов у гонку з відставанням від лідера більш ніж на 30 секунд, але подолав дистанцію у 10 км за 24 хвилини 51.4 секунди і зміг вдруге поспіль завоювати олімпійське золото. Також він виграв у цій дисципліні в Сочі-2014.

Другим на фініш, також як і 4 роки тому в Сочі, прийшов Акіто Ватабе з Японії, який почав відставати від основного суперника на останньому підйомі і в результаті програв йому 4,8 секунди.

Бронзовим призером став Лукас Клапфер з Австрії - 18,5 секунди відставання.

Українець Віктор Пасічник за підсумками стрибкової сесії стартував у гонці 36-м, але зміг відіграти кілька місць і фінішувати 30-м, з відставанням від чемпіона в 2 хвилини 54,7 секунди.