Ураган в Пхенчхані змусив організаторів Олімпіади скасувати змагання з біатлону та гірськолижного спорту
10:06, 14 лютого 2018Олімпіада
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Жіноча індивідуальна гонка біатлоністок і слалом у гірськолижниць перенесено на добу.
Ураган в Пхенчхані вносить корективи у розклад Ігор / Reuters
В Пхенчхані в середу з ранку бушував ураган, який вніс суттєві корективи в розклад Олімпіади, повідомляє офіційний сайт Ігор.
Так, у середу вже не відбулися змагання в гірськолижному спорті у жінок в слаломі, а також не відбудеться індивідуальна гонка у біатлоні. Обидва змагання попередньо перенесено на добу.
На даний момент, найбільше від негоди постраждали гірськолижники, у яких поки розіграний лише один комплект нагород.
У біатлоністів до сьогоднішнього дня все йшло за планом. Чотири комплекти медалей уже розіграні, а індивідуальна гонка - перша, яка була скасована через погодні умови.
Як повідомляв УНІАН, Олімпіада-2018 проходить в Пхенчхані з 9 по 25 лютого.
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