Ураган в Пхенчхані змусив організаторів Олімпіади скасувати змагання з біатлону та гірськолижного спорту

Жіноча індивідуальна гонка біатлоністок і слалом у гірськолижниць перенесено на добу.

В Пхенчхані в середу з ранку бушував ураган, який вніс суттєві корективи в розклад Олімпіади, повідомляє офіційний сайт Ігор.

Так, у середу вже не відбулися змагання в гірськолижному спорті у жінок в слаломі, а також не відбудеться індивідуальна гонка у біатлоні. Обидва змагання попередньо перенесено на добу.

На даний момент, найбільше від негоди постраждали гірськолижники, у яких поки розіграний лише один комплект нагород.

У біатлоністів до сьогоднішнього дня все йшло за планом. Чотири комплекти медалей уже розіграні, а індивідуальна гонка - перша, яка була скасована через погодні умови.

Як повідомляв УНІАН, Олімпіада-2018 проходить в Пхенчхані з 9 по 25 лютого.