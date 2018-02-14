Американський сноубордист Уайт став триразовим олімпійським чемпіоном у хаф-пайпі

Компанію на п'єдесталі пошани йому склали японець Хірано і австралієць Джеймс.

В Пхенчхані завершився розіграш медалей у сноуборді в дисципліні хаф-пайп, де олімпійським чемпіоном став американець Шон Уайт, повідомляє офіційний сайт змагань. Уайт у своїй кращій спробі отримав дуже високу оцінку - 97,75 бали. Друге місце на рахунку Аюму Хірано з Японії - 95.25 бали, третє - у Скотта Джеймса з Австралії - 92 бали рівно. Окрім цієї перемоги, на рахунку Уайта золото Ванкувера-2010 и Сочі-2014. Представників України в цьому виді програми не було.

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