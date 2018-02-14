Названо склад української командної естафети у санному спорті на Іграх-2018
00:24, 14 лютого 2018Олімпіада
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Естафета у санному спорті на Олімпіаді відбудеться 15 лютого.
Олександр Оболончик і Роман Захарків на Олімпіаді-2018 / REUTERS
Тренерський склад збірної України оприлюднив склад естафетної команди з санного спорту на змаганнях у Пхьончхані на XXIII зимових Олімпійських іграх.
Не дивлячись на те, що лише вдруге розіграють медалі у цьому виді програми на найголовніших стартах чотириріччя, він полюбився як спортсменам, так і глядачам за свою непередбачуваність та емоційність.
За рішенням тренерського складу українська команда виступить у такому складі:
Антон Дукач, Олена Шхумова (обидва одномісні сані), Олександр Оболончик і Роман Захарків (двомісні сані).
Про це повідомила прес-служба НОК України.
Змагання розпочнуться 15 лютого о 14:30 за київським часом.
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