Названо склад української командної естафети у санному спорті на Іграх-2018

Естафета у санному спорті на Олімпіаді відбудеться 15 лютого.

Тренерський склад збірної України оприлюднив склад естафетної команди з санного спорту на змаганнях у Пхьончхані на XXIII зимових Олімпійських іграх.

Не дивлячись на те, що лише вдруге розіграють медалі у цьому виді програми на найголовніших стартах чотириріччя, він полюбився як спортсменам, так і глядачам за свою непередбачуваність та емоційність.

За рішенням тренерського складу українська команда виступить у такому складі:

Антон Дукач, Олена Шхумова (обидва одномісні сані), Олександр Оболончик і Роман Захарків (двомісні сані).

Про це повідомила прес-служба НОК України.

Змагання розпочнуться 15 лютого о 14:30 за київським часом.