Впав і втратив багато часу: український лижник Красовський прокоментував свій виступ у спринті Пхьончхану

Жоден з українських спортсменів у лижних перегонах не потрапив до чвертьфіналів.

В олімпійському Пхьончхані відбулися змагання серед представників лижних гонок в індивідуальному спринті серед чоловіків та жінок. За підсумками кваліфікації українські спортсмени не потрапили у топ-30, тож завершили боротьбу у цьому виді програми.

Своїми думками щодо виступу з прес-службою НОК України поділився Олексій Красовський.

«На гонку виходив в бойовому настрої. Дуже хотів показати свій максимальний результат, але на спуску втратив рівновагу: впав, тому й витратив багато часу», - відзначив спортсмен.

Читайте такожНорвежець Клебо виграв чоловічий спринт в лижних гонках на ОлімпіадіВін додав, що українці звикли до морозної погоди, але під час гонки знову був дуже сильний вітер.

«Раніше в мене зі спринтом не складалося, але в цьому ліцензійному періоді було багато силової роботи. Набрався потужності. В цілому, спринт дуже швидка дистанція. Не можна втрачати ні секунди - потрібно правильно розподіляти сили. Якщо помиляєшся на першому підйоми, то на другий вже може не вистачити сил. Досвід тут вирішує все», - сказав Красовський.