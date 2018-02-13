Підступний 9-й віраж: тренери прокоментували невдалий виступ українських саночниць на Олімпіаді

Олена Шхумова посіла 21-е місце, а Олена Стецків - 28-е.

Сьогодні на XXIII Олімпійських іграх в Пхьончхані розіграли комплект нагород в одномісних санях серед жінок. Нагадаємо, найкращою серед українок була Олена Шхумова, яка посіла 21 місце, що є найкращим її результатом у сезоні. Олена Стецків зупинилася на 28-й позиції (серед 30 учасниць).

Тренерський штаб у складі Тараса Гарцули і Олега Жеребецького так прокоментували виступ дівчат прес-службі НОК України.

"Для мене, як тренера, залишається великою загадкою, чому Стецків не змогла проїхати на Олімпійських іграх без помилок, весь сезон вона була стабільною. Вчора, Олена скаржилася, що сані були некерованими, але і для неї, і для Шхумової інвентар готувався однаково", - зазначив Тарас Гарцула.

Читайте такожНімкені посіли перше, друге і четверте місця в санному спорті на ОлімпіадіУ свою чергу він залишився задоволеним тими спробами, що показала Олена Шхумова.

"По сезону Олена їде швидше, але психологічно їй важко витримати усю кількість спусків. Тут, у Пхьончхані, вона зібралася, зуміла себе настроїти і показала хорошу їзду", - додав наставник.

Також від відзначив, що олімпійська траса є своєрідною за рахунок 9-го віражу. Він зроблений досить занизько і спортсмени психологічно бояться його швидко проходити, тому найбільше помилок траплялося саме тут.

У свою чергу Олег Жеребецький відзначив, що не дивлячись на те, що дівчата не потрапили до топ-20, хоча їм це і було під силу, все одно тренерський штаб не вважає виступ дівчат невдалим.

Вже завтра стане відомий повний склад української команди на естафету.