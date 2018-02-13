Російських уболівальників видворили з трибун на Олімпіаді через прапор з Леніним

Напередодні МОК жорстко застеріг росіян від проведення політичних акцій.

На Олімпійських іграх-2018 в Пхьончхані стався скандал - в ході лижних змагань співробітники стадіону спробували відібрати у російських уболівальників на трибунах прапор із зображенням Володимира Леніна.

Про це повідомила Газета.Ru.

Читайте такожМОК дозволив прапори РФ на трибунах під час Олімпіади, але застеріг від політичних демонстрацій«Ось так руських затискають. Не дають нормально вболівати. Ці прапори не заборонені, ми читали правила і запитували у російських волонтерів», — заявив уболівальник, який назвався "Алєксєєм з Колими".

Згодом росіян видворили з арени. Прапор вболівальники так і не віддали, через що їм довелося покинути змагання. Співробітники стадіону пояснили, що комуністична символіка заборонена через напружені відносини Південної Кореї з КНДР.