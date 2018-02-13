Розклад дня: в середу в Пхенчхані буде розіграно 6 комплектів нагород

Завтра продовжаться змагання з біатлону, де відбудеться індивідуальна гонка у чоловіків.

У середу в Пхенчхані буде розіграно 6 комплектів медалей Олімпійських ігор, повідомляє офіційний сайт змагань.

Зокрема, в цей день поновляться змагання з біатлону, де відбудеться чоловіча індивідуальна гонка на 20 км

Пхенчхан-2018.

Розклад дня. 14 лютого.

03.30. Сноуборд. Чоловіки Хаф-пайп Фінал

06.45. Гоные лижі. Жінки. Слалом

10.45. Лижне двоборство. Чоловіки До-90 + 10 км. Гонка

12.00. Ковзани. Жінки. 1000 метрів.

13.05. Біатлон. Чоловіки Індивідуальна гонка 20 км

14.50 Санний спорт. Чоловіки Двійка

Також почнуться індивідуальні змагання з фігурного катання (пари, коротка програма), змагання з керлінгу серед чоловічих та жіночих команд і продовжиться турнір з жіночого хокею.