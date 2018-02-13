Розклад дня: в середу в Пхенчхані буде розіграно 6 комплектів нагород
21:00, 13 лютого 2018Олімпіада
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Завтра продовжаться змагання з біатлону, де відбудеться індивідуальна гонка у чоловіків.
У середу стануть відомі імена 6 нових олімпійських чемпіонів / pyeongchang2018.com
У середу в Пхенчхані буде розіграно 6 комплектів медалей Олімпійських ігор, повідомляє офіційний сайт змагань.
Зокрема, в цей день поновляться змагання з біатлону, де відбудеться чоловіча індивідуальна гонка на 20 км
Пхенчхан-2018.
Розклад дня. 14 лютого.
03.30. Сноуборд. Чоловіки Хаф-пайп Фінал
06.45. Гоные лижі. Жінки. Слалом
10.45. Лижне двоборство. Чоловіки До-90 + 10 км. Гонка
12.00. Ковзани. Жінки. 1000 метрів.
13.05. Біатлон. Чоловіки Індивідуальна гонка 20 км
14.50 Санний спорт. Чоловіки Двійка
Також почнуться індивідуальні змагання з фігурного катання (пари, коротка програма), змагання з керлінгу серед чоловічих та жіночих команд і продовжиться турнір з жіночого хокею.
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