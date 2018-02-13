Німкені посіли перше, друге і четверте місця в санному спорті на Олімпіаді

В призери турніру потрапила представниця Канади.

В Пхенчхані завершилися змагання з санного спорту в рамках Олімпіади, де перше, друге і 4-е місця зайняли спортсменки збірної Німеччини, повідомляє офіційний сайт змагань.

У трійку найкращих спортсменок, які не представляють Німеччину, змогла пробитися лише представниця Канади.

Золоту медаль виграла Наталі Гайзенбергер з загальним результатом усіх 4 спроб 3 хвилини 05,232 секунди (46,245 + 46,209 + 46,280 + 46.498).

Срібло на рахунку Даяни Айтбергер - 3.05,599 (46,381 + 46,193 + 46,577 + 46,448), бронза - у Алекси Гоу з Канади - 3.05,644 (46,317 + 46,328 + 46,425 + 46,574).

Українки Олена Шхумова Олена Стецьків не потрапили в Топ-20 і не брали участь у фінальному 4-му заїзді. У Шхумовой 26-е місце, у Стецьків - 28-е.