Голландці розділили з представником Південної Кореї п'єдестал у ковзанярському спорті на Олімпіаді

15:20, 13 лютого 2018
Олімпіада
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Голландсике ковзанярі завоювали золото і срібло Олімпіади на дистанції 1500 метрів / Reuters

В Пхенчхані завершилися змагання з ковзанярського спорту на дистанції 1500 метрів у чоловіків, де перші два місця вибороли представники Нідерландів, які віддали бронзу спортсмену з Південної Кореї, повідомляє офіційний сайт змагань.

Перемогу в гонці здобув К'єлд Нейс, що подолав півтора кілометра за 1 хвилину 44,01 секунди.

Патрік Руст відстав від співвітчизника-переможця і партнера по команді на 0,85 секунди. А кореєць Кім Мін Сок - на 0,92 секунди.

Представників України в цьому виді програми не було.

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Теги: #Пхенчхнан#ковзанярський спорт Пхенчхан Голандія