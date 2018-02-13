Голландці розділили з представником Південної Кореї п'єдестал у ковзанярському спорті на Олімпіаді

Завершилися чоловічі змагання на 1500 метрів.

В Пхенчхані завершилися змагання з ковзанярського спорту на дистанції 1500 метрів у чоловіків, де перші два місця вибороли представники Нідерландів, які віддали бронзу спортсмену з Південної Кореї, повідомляє офіційний сайт змагань.

Перемогу в гонці здобув К'єлд Нейс, що подолав півтора кілометра за 1 хвилину 44,01 секунди.

Патрік Руст відстав від співвітчизника-переможця і партнера по команді на 0,85 секунди. А кореєць Кім Мін Сок - на 0,92 секунди.

Представників України в цьому виді програми не було.