Норвежець Клебо виграв чоловічий спринт в лижних гонках на Олімпіаді
15:05, 13 лютого 2018Олімпіада
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Спортсмен подолав дистанцію за 3 хвилини 05.75 секунди.
Клебо був найшвидшим у чоловічому лижному спринті в Пхенчхані / Reuters
В Пхенчхані завершився фінальний заїзд у чоловічому спринті олімпійського турніру в лижних гонках, де золото здобув норвежець Йоханнес Клебо, повідомляє офіційний сайт змагань.
Клебо подолав дистанцію за 3 хвилини 05,75 секунди.
Як і в жіночому спринтерському фіналі, перевага переможця була великою.
А в боротьбі за срібло-бронзу італієць Федеріко Пеллігріно (+1.34) всього лише на дві сотих секунди випередив росіянина Олександра Большунова.
Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні у кваліфікаційному заїзді провалилися українці Олексій Красовський і Андрій Орлик, які зайняли 71-е і 74-е місця, відповідно.
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