Норвежець Клебо виграв чоловічий спринт в лижних гонках на Олімпіаді

Спортсмен подолав дистанцію за 3 хвилини 05.75 секунди.

В Пхенчхані завершився фінальний заїзд у чоловічому спринті олімпійського турніру в лижних гонках, де золото здобув норвежець Йоханнес Клебо, повідомляє офіційний сайт змагань.

Клебо подолав дистанцію за 3 хвилини 05,75 секунди.

Як і в жіночому спринтерському фіналі, перевага переможця була великою.

А в боротьбі за срібло-бронзу італієць Федеріко Пеллігріно (+1.34) всього лише на дві сотих секунди випередив росіянина Олександра Большунова.

Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні у кваліфікаційному заїзді провалилися українці Олексій Красовський і Андрій Орлик, які зайняли 71-е і 74-е місця, відповідно.