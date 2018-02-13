Стіна Нільссон зі Швеції стала олімпійською чемпіонкою в лижному спринті
14:45, 13 лютого 2018Олімпіада
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Шведка подолала дистанцію за 3 хвилини 03.84 секунди.
Стіна Нільссон виграла жіночий спринт в Пхенчхані / Лижний Спорт
В Пхенчхані завершилися змагання в лижному спорті у жінок, де перемогу у фінальній гонці здобула Стіна Нільссон зі Швеції, повідомляє офіційний сайт змагань.
Шведка подолала дистанцію за 3 хвилини 03,84 секунди, в гордій самоті, істотно випередивши суперниць.
У боротьбі за друге і третє місце норвежка Майкен Касперсен Фалла (+3.03) випередила росіянку Юлію Белорукову (3,37).
Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні українки Марина Анцибор та Тетяна Антипенко не пройшли кваліфікацію і не потрапили до чвертьфіналу - Топ-30 змагань.
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