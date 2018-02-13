Стіна Нільссон зі Швеції стала олімпійською чемпіонкою в лижному спринті

Шведка подолала дистанцію за 3 хвилини 03.84 секунди.

В Пхенчхані завершилися змагання в лижному спорті у жінок, де перемогу у фінальній гонці здобула Стіна Нільссон зі Швеції, повідомляє офіційний сайт змагань.

Шведка подолала дистанцію за 3 хвилини 03,84 секунди, в гордій самоті, істотно випередивши суперниць.

У боротьбі за друге і третє місце норвежка Майкен Касперсен Фалла (+3.03) випередила росіянку Юлію Белорукову (3,37).

Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні українки Марина Анцибор та Тетяна Антипенко не пройшли кваліфікацію і не потрапили до чвертьфіналу - Топ-30 змагань.