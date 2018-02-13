Італійка Фонтану стала олімпійською чемпіонкою в шорт-треку на дистанції 500 метрів

Спортсменка подолала дистанцію за 42.569 секунди.

В Пхенчхані завершився єдиний фінал дня олімпійського турніру з шорт-треку, де перемогу на дистанції 500 метрів серед жінок здобула Аріанна Фонтана, повідомляє офіційний сайт змагань.

Спортсменка подолала дистанцію за 42,569 секунди.

2-е місце на рахунку Яры Ван Керкхоффом з Нідерландів - 43.256, третє - у представниці Канади Кім Боутін - 43.881.

Представники збірної України в цьому виді програми участі не брали.