Італійка Фонтану стала олімпійською чемпіонкою в шорт-треку на дистанції 500 метрів
14:30, 13 лютого 2018Олімпіада
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Спортсменка подолала дистанцію за 42.569 секунди.
Фонтану стала олімпійською чемпіонкою в спринті в шорт-треку / Reuters
В Пхенчхані завершився єдиний фінал дня олімпійського турніру з шорт-треку, де перемогу на дистанції 500 метрів серед жінок здобула Аріанна Фонтана, повідомляє офіційний сайт змагань.
Спортсменка подолала дистанцію за 42,569 секунди.
2-е місце на рахунку Яры Ван Керкхоффом з Нідерландів - 43.256, третє - у представниці Канади Кім Боутін - 43.881.
Представники збірної України в цьому виді програми участі не брали.
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