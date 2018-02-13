Українські лижники не пройшли кваліфікацію у спринті Олімпіади

Найкращою з наших стала Тетяна Антипенко з 54-м результатом.

В Пхенчхані завершилася кваліфікація спринту в олімпійському турнірі у лижників серед жінок і чоловіків де жоден представник України не потрапив у Топ-30 кращих і чвертьфінал змагань, повідомляє офіційний сайт Ігор.

У жіночому спринті Тетяна Антипенко фінішувала з 54-м часом - 3 хвилини 38.56 секунди, відставши від переможниці кваліфікації на 29.82 сек.

Марина Анцибор проїхала дистанцію трохи гірше, показавши 56-й результат - 3:40.17 і відставання від лідера в 31.43 сек.

У чоловічому спринті наші результати були набагато скромніші. Олексій Красовський зайняв 71-е місце - 3:33.40 і 24.86 відставання. А Андрій Орлик фінішував на 74-му місці з 80-ти учасників - 3:39.18, +30.64.

Фінальні заїзди в спринті у чоловіків і жінок відбудуться сьогодні ввечері за корейським часу, після 21.00 (14.00 за Києвом).