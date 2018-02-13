Змішана збірна Росії з керлінгу виграла бронзу Олімпіади

В матчі за 3-4 місця росіяни перемогли норвежців.

В Пхенчхані відбувся матч за 3-4 місця олімпійського турніру з керлінгу в міксті, де російська пара Олександр Крушельницький - Анастасія Бризгалова обіграли команду Норвегії, повідомляє офіційний сайт змагань.

Матч завершився з рахунком 8:4.

Після поразок у півфіналах напередодні росіяни підійшли до гри за третє місце в набагато кращому психологічному стані і виграли перші два енди - 2:0 і 1:0. Потім, в 3-5 ендах команди по черзі вигравали з рахунком 2:0. З тією лише різницею, що норвежці це зробили два рази, а росіяни - одного разу - загальний рахунок 5:4.

Кінцівка гри залишилася повністю за збірної Росії, яка виграла 6-8 енди з однаковим рахунком 1:0.

У фіналі сьогодні ввечері корейським часу (13.04 по Києву) зустрінуться команди Канади та Швейцарії.

Збірна України у змаганнях з керлінгу не бере участі.