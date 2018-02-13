Австрієць Хіршер виграв гірськолижну суперкомбінацію на Олімпіаді

У гірських лижах нарешті розіграли перший комплект нагород Ігор.

В Пхенчхані завершився перший розіграш комплекта нагород Олімпіади в гірських лижах, де в чоловічій суперкомбінації найсильнішим виявився Марсель Хіршер з Австрії, повідомляє офіційний сайт змагань.

Спортсмен проїхав всю дистанцію за 2.06,52 (швидкісний спуск 1.20,56 + слалом 45,96).

Примітно, що за підсумками швидкісного спуску Хіршер займав лише 12-е місце.

Призерами олімпійського турніру стали представники Франції. Алексіс Пентюро зайняв 2-е місце - 2.06,75 (1.20,28 + 46,47), а Віктор Мюффа-Жанде - третє 2.07,54 (1.21,57 + 45,97).

Українець Іван Ковбаснюк зайняв 52-е місце.