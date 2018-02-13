Американка Хлоя Кім стала чемпіонкою Олімпіади в сноуборді в хайф-пайпі

Американка отримала від суддів 98,25 бали.

В Пхенчхані завершилися змагання в жіночому сноуборді в дисципліні хайф-пайп, де олімпійською чемпіонкою стала американка Хлоя Кім, повідомляє офіційний сайт змагань.

У фінальному раунді, де виступали Топ-6 кращих спортсменок світу, Кім за свій виступ отримала 98,25 бали.

Вона обігнала Лю Цзяой з Китаю (89,75), а також співвітчизницю Аріель Голд (85,75).

Представників збірної України в цьому виді програми не було.