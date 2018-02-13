На Олімпіаді зданий перший позитивний тест на допінг

За даними ЗМІ, в пробі 21-річного японського спортсмена знайдений заборонений препарат.

Шорт-трекист олімпійської збірної Японії Кей Сайто провалив допінг-тест на Іграх в Пхьончхані.

Про це повідомляє USA Today.

За інформацією видання, в пробі 21-річного спортсмена був знайдений заборонений препарат, назва якого не уточнюється. Керівництво національного олімпійського комітету Японії має намір 13 лютого скликати прес-конференцію, щоб офіційно оголосити про позитивну пробу.

Шорт-трекист був запасним японської команди в естафеті на 5000 метрів. Фінал на цій дистанції відбудеться 22 лютого.

Сайто став першим японським спортсменом в історії зимових Олімпійських ігор, який провалив допінг-тест.

Зазначимо, що 11 лютого Міжнародний олімпійський комітет попередив російських атлетів про несподівані допінг-тести на Олімпіаді. На думку членів комітету, важливо, щоб спортсмени не знали, коли до них приїдуть допінг-офіцери.

Олімпійські ігри в Пхьончхані триватимуть до 25 лютого. На даний момент лідерство у медальному заліку утримує Німеччина.