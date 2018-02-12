Розклад дня: у вівторок у Пхьончхані буде розіграно 8 комплектів нагород

Перші нагороди нарешті мають розіграти в гірських лижах і керлінгу.

У вівторок, 13 лютого, у Пхьончхані буде розіграно 8 комплектів нагород в рамках Олімпіади-2018, повідомляє офіційний сайт Ігор. Розклад фіналів: 03.00 Сноуборд. Жінки. Хаф-пайп 08.00 Гірські лижі. Чоловіки. Суперкомбінація. Швидкісний спуск + слалом 12.30 Санний спорт. Жінки. Одиночка 13.00 Ковзани. Чоловіки. 1 500 м 13.05 Керлінг. Мікст. Фінал. Канада - Швейцарія 14.05 Шорт-трек. Жінки. 500 м 14.25 Лижні гонки. Жінки. Спринт (К) 14.35 Лижні гонки. Чоловіки. Спринт (К)

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