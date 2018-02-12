Розклад дня: у вівторок у Пхьончхані буде розіграно 8 комплектів нагород

20:57, 12 лютого 2018
Олімпіада
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REUTERS

Розклад фіналів:

03.00 Сноуборд. Жінки. Хаф-пайп

08.00 Гірські лижі. Чоловіки. Суперкомбінація. Швидкісний спуск + слалом

12.30 Санний спорт. Жінки. Одиночка

13.00 Ковзани. Чоловіки. 1 500 м

13.05 Керлінг. Мікст. Фінал. Канада - Швейцарія

14.05 Шорт-трек. Жінки. 500 м

14.25 Лижні гонки. Жінки. Спринт (К)

14.35 Лижні гонки. Чоловіки. Спринт (К)

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Теги: #Олімпіада-2018#Пхьончхан 2018#Олімпіада розклад дня