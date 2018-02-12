Президент федерації біатлону Бринзак пояснив провал українців у перші дні Олімпіади

Складність траси, повітряні коридори і несприятливі погодні умови стали на заваді українським біатлоністам.

Президент Федерації біатлону України Володимир Бринзак прокоментував невдачі українських біатлоністів у перші дні Олімпіади.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні кращою серед українок у гонці переслідування стала Віта Семеренко (18-е місце), а серед чоловіків - Дмитро Підручний (34-е місце).

"Від нинішніх перегонів переслідування важко очікувати якихось результатів. Стартувати з 14-го місця, з якого стартувала Віта Семеренко – вже програш. До того ж Віта сказала, що траса була важка, на початку гонки їй боліло в ногах. Потім біль минув. Та ще й специфіку стрільбища треба враховувати. Різні повітряні коридори, кому як пощастить", - зазначив Бринзак.

"Але нічого, попереду ще достатньо гонок. Сподіваємося на індивідуальну гонку, мас-старт, естафету. Валя Семеренко саме тому і не стартувала в переслідуванні, тому що хотіла зберегти сили для індивідуальної гонки, яка у неї в цьому сезоні виходила, в рамках Кубків світу було два четвертих місця. Який сенс стартувати з 40-х місць? Шансу отримати нагороду немає", - додав Бринзак.

Читайте такожУкраїнка Меркушина прокоментувала 46-е і 55-е місце на Олімпіаді: це безцінний досвідВін також зазначив, що є обнадійлива обставина.

"Обнадіює те, що синоптики обіцяють потепління. Вже 15-го числа начебто має бути мінус один. Гадаю, буде легше. Хоча це ж для кожного спортсмена по-різному. Один холод легко переносить, інший - ні", - сказав Володимир Бринзак, якого цитує ua-football.com.

Прокоментував президент Федерації біатлону України також перепади в точності лідера чоловічої збірної Дмитра Підручного, який у спринті промахів не допустив, а ось у переслідуванні не зумів закрити чотири мішені:

"Це біатлон. Ось Фуркад у спринті мав три промахи, а сьогодні лише один. Знову ж таки – багато залежить від того, в якій повітряний коридор на стрільбищі потрапиш. Можливо, на Дмитрові та інших наших чоловіках позначається фактор адаптації до іншого часового поясу. Вони в Пхьончхані лише десятий день, а практика показує, що організм остаточно адаптується на 13-й-14-й".