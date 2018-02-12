Норвежка Луннбю перемогла у стрибках з трампліну на Іграх-2018

Катаріна Альтхаус з Німеччини завоювала срібло, а Сара Таканасі з Японії - бронзу.

В Пхьончхані відбулися фінальні змагання у стрибках з трампліну серед жінок.

Норвежка Марен Луннбю завоювала золото Олімпіади-2018 у стрибках з нормального трампліну. Другою стала Катаріна Альтхаус з Німеччини, третьою - японка Сара Таканасі.

Українських учасниць у цьому виді програми не було.

ХХІІІ зимові Олімпійські ігри

Стрибки з трампліна. Жінки

К-98. Особисті змагання

Фінал

1. Марен Луннбю (Норвегія) - 264,6 (105,5 + 110,0)

2. Катаріна Альтхаус (Німеччина) - 252,6 (106,5 + 106,0)

3. Сара Таканаси (Японія) - 243,8 (103,5 + 103,5)