У змаганнях саночниць на Олімпіаді краща з українок Шмухова йде 19-ю

Лідирує німкеня Наталі Гайзербергер.

У Пхьончхані стартували жіночі змагання на санях. У перший день учасниці зробили по дві спроби, за підсумками яких лідирує німкеня Наталі Гайзенбергер.

Найкраща серед українок Олена Шхумова – 19-та, ще одна українка Олена Стецьків – 29-та (серед 30 учасниць).

Олена Стецьків у першій спробі мало не перекинулася і на фініші програла трохи більше чотирьох секунд переможниці першого заїзду. У другому заїзді Стецьків теж багато помилялася і посідає 29-е місце (австрійка Біргіт Платцер не зуміла фінішувати, зійшовши з дистанції).

Читайте такожАвстрієць Глайршер здобув сенсаційну золото в санному спорті, українці залишилися поза 20-киЩо стосується Олени Шхумової, яка йде 19-ю, то для того, щоб потрапити в четвертий, вирішальний заїзд, українці треба утриматися у топ-20 після третьої спроби. Зробити це буде не так просто — відрив від 21-го місця складає всього 0.141 секунд.

Вирішальні заїзди відбудуться завтра.

Олімпіада-2018

Пхьончхан, Республіка Корея

Сани. Жінки

1. Наталі Гайзербергер (Німеччина) 1:32.454

2. Дайяна Айтбергер (Німеччина) +0.120

3. Алекс Гоу (Канада) +0.191

...

19. Олена Шхумова (Україна) +1.340

29. Олена Стецьків (Україна) +6.448