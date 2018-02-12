Голландка Вюст стала 5-разовою олімпійською чемпіонкою, вигравши золото в ковзанярському спорті

Це 10-та медаль 31-річної спортсменки на Олімпіадах.

В Пхьончхані завершилися змагання у ковзанярському спорті серед жінок на дистанції 1 500 метрів.

Голландка Ірен Вюст виграла своє 5-е золото Олімпійських ігор. До цього вона перемагала в Турині в 2006 році в Ванкувері в 2010-му і в двох дисциплінах в Сочі в 2014-м. Загалом на Олімпіадах це її 10-та медаль.

Срібним призером стала представниця Японії Міхо Такагі. Третій результат показала ще одна голландка Маррыт Ленстра.

Олімпійські ігри. Пхьончхан.

Ковзанярський спорт Жінки. 1500 м

1. Ірен Вюст (Нідерланди) — 1.54,35.

2. Міхо Такагі (Японія) — +0,20.

3. Марріт Ленстра (Нідерланди) — +0,91.