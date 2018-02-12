Канадський фрістайліст Кінгсбері завоював золото в могулі на Іграх-2018

Австралія і Японія виграли перші медалі на Олімпіаді в Пхьончхані.

В Пхьончхані завершилися чоловічі змагання у фрістайлі-могулі. Олімпійським чемпіоном став канадський спортсмен Мікаель Кінгсбері, який чотири роки тому в Сочі виграв срібну медаль.

Канадець отримав від суддів 86.63 бали і обійшов австралійця Метта Грехема (82.57). Бронзу в останній спробі виграв японець Даіши Хара (82.19 бали).

Українських спортсменів у цій частині програми не було.

Зазначимо, що Австралія і Японія виграли перші медалі на Іграх-2018.