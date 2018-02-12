Біатлоністка Меркушина прокоментувала 46-те та 55-те місце на Олімпіаді: це безцінний досвід

Анастасія Меркушина зізналася, що їй не вдалося впоратися з хвилюванням.

На зимових Іграх-2018 в олімпійському Пхьончхані в гонці переслідування виступили українки Віта Семеренко та Анастасія Меркушина, які посіли 18-е та 46-е місця відповідно.

Після фінішу Анастасія Меркушина в бесіді з прес-службою НОК України відзначила: «Сьогодні був важкий, нестабільний вітер, з яким, на жаль, не вдалося впоратися й показати бажаний результат».

Анастасія зізналася, що напередодні спринтерської гонки, яка відбулася в суботу, їй було дуже непросто впоратися з хвилюванням, але відзначила, що сьогодні вийшла на старт у гарному настрої й з великим бажанням боротися.

«Повертаюся в свої кондиції. Сьогодні бігти було набагато легше, але підводить стрільба. Відзначу, що кожен старт на Олімпіаді - це безцінний досвід. Так, 55 місце (у спринті. - УНІАН) - далеко не найкращий результат, але це досвід, дуже хороший досвід», - сказала наша спортсменка.