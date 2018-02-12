Француз Фуркад впевнено виграв гонку переслідування на Олімпіаді-2018, кращий з українців прийшов лише 34-м

14:41, 12 лютого 2018
Олімпіада
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Мартен Фуркад - чемпіон Олімпійських ігор-2018 / REUTERS

В Пхьончхані завершилася гонка переслідування серед чоловіків-біатлоністів. Француз Мартен Фуркад розгромив конкурентів і здобув впевнену перемогу.

Про це повідомляє сайт змагань.

У боротьбі за срібло розгорнулася боротьба між німцем Бенедіктом Доллєм і шведом Себастьяном Самуельссоном. Шведський спортсмен обігнав на віражі Долля і прийшов другим. У німця Долля - 3-я позиція і відповідно бронза.

Українці провели ще одну слабку гонку. Дмитро Підручний посів 34-е місце, Артем Прима - 38-е, Сергій Семенов - 49-е.

Олімпійські ігри.

Біатлон. Гонка переслідування

1. Мартен Фуркад (Франція)

2. Себастьян Самуельссон (Швеція)

3. Бенедікт Долль (Німеччина)

...34. Дмитро Підручний (УКРАЇНА)

...38. Артем Прима (УКРАЇНА)

...49. Сергій Семенов (УКРАЇНА)

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