Француз Фуркад впевнено виграв гонку переслідування на Олімпіаді-2018, кращий з українців прийшов лише 34-м
В Пхьончхані завершилася гонка переслідування серед чоловіків-біатлоністів. Француз Мартен Фуркад розгромив конкурентів і здобув впевнену перемогу.
Про це повідомляє сайт змагань.
У боротьбі за срібло розгорнулася боротьба між німцем Бенедіктом Доллєм і шведом Себастьяном Самуельссоном. Шведський спортсмен обігнав на віражі Долля і прийшов другим. У німця Долля - 3-я позиція і відповідно бронза.
Українці провели ще одну слабку гонку. Дмитро Підручний посів 34-е місце, Артем Прима - 38-е, Сергій Семенов - 49-е.
Олімпійські ігри.
Біатлон. Гонка переслідування
1. Мартен Фуркад (Франція)
2. Себастьян Самуельссон (Швеція)
3. Бенедікт Долль (Німеччина)
...34. Дмитро Підручний (УКРАЇНА)
...38. Артем Прима (УКРАЇНА)
...49. Сергій Семенов (УКРАЇНА)