Дальмайєр приносить для Німеччини чергове золото в біатлоні на Іграх-2018, українки провалилися

Найкращий результат серед українських спортсменок показала Віта Семеренко - 18-е місце.

В Пхьончхані завершилася гонка переслідування в жіночому біатлоні. Німецька біатлоністка Лаура Дальмайєр стала переможницею, вигравши своє друге золото на цій Олімпіаді.

Доля срібної нагороди визначилася на фотофініші. У підсумку срібним призером стала представниця Словаччини Анастасія Кузьміна. Третє місце посіла француженка Анаіс Бескон.

Для Дальмайєр це друга золота медаль на Олімпійських іграх 2018 року.

Кращою серед українок була Віта Семеренко. Вона фінішувала 18-ю, програвши 4 позиції порівняно з результатом на спринті. Ще одна українка Анастасія Меркушина показала 46-й результат.

Валентина Семеренко не стартувала.

Біатлон. Олімпійські ігри. Пхьонхчан. Жінки. Гонка переслідування

1. Лаура Дальмайєр (Німеччина) — 30.35,3 (1).

2. Анастасія Кузьміна (Словаччина) — +29,4 (4).

3. Анаіс Бескон (Франція) — +29,6 (1).